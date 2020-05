Papai babão! Theo Becker apresenta a pequena Bhella; confira

Reprodução Theo e Raphaela já são pais do pequeno Thor, de três anos



Nasceu nesta sexta-feira a primeira filha do ator Theo Becker com a médica Raphaela Lamim. Pelas redes sociais, Theo apresentou neste domingo (31) a pequena Bhella, que já tem até uma página no Instagram criada pelos pais.

“Apresento-lhes minha filha, estou totalmente encantado e apaixonado. Parabéns mamãe Raphaela, você caprichou demais, e agora!? VAI DAR TRABALHO. #sigam #bhellabecker no Instagram”, escreveu o ator, acompanhado de um vídeo da bebê.

Theo e Raphaela já são pais do pequeno Thor, de três anos. Bhella nasceu no Rio de Janeiro, na maternidade Perinatal Barra.

O casal documentou o processo do parto nas redes sociais, inclusive com um vídeo deles indo para o hospital. O papai orgulhoso ainda prometeu mais cenas do nascimento, incluindo uma dele cortando o cordão umbilical.