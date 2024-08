Filhas de Silvio Santos assumem empresas do pai

Apresentador vinha passando o controle de suas propriedades para as herdeiras naturais

Silvio Santos, que faleceu aos 93 anos, deixou um legado significativo, incluindo o SBT, para suas seis filhas. Cada uma delas tem um papel distinto na administração do império familiar, refletindo suas personalidades e preferências. Enquanto algumas buscam a exposição pública, outras optam por atuar nos bastidores, garantindo a continuidade do trabalho iniciado pelo pai. Entre as filhas, Patrícia e Rebeca são as que mais se destacam na mídia, com Patrícia assumindo a apresentação do ‘Programa Silvio Santos’ em 2022. Por outro lado, Daniela e Renata preferem uma atuação mais reservada, focando em funções administrativas. Daniela ocupa o cargo de vice-presidente do SBT, enquanto Renata, a mais nova, é a presidente do Grupo Silvio Santos. Cinthia, a filha mais velha, também desempenha um papel importante, sendo responsável pelo Teatro Imprensa. A diversidade de funções entre as irmãs demonstra como cada uma delas contribui de maneira única para o legado deixado por Silvio Santos. Renata, em particular, ressaltou a importância da influência de seu pai em sua trajetória profissional e pessoal.

