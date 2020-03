Filho de Britney Spears xinga o avô no Instagram: ‘Que ele morra’

Jayden Federline chamou Jamie Spears, pai de Britney, de c****

Reprodução/Instagram Britney Spears e os filhos, Jayden e Sean



Jayden Federline, um dos filhos de Britney Spears, foi ao Instagram e fez uma série de ataques ao avô, Jamie Spears, pai da cantora.

Em uma live na rede social, Jayden, de 13 anos, disse que iria contar tudo sobre a guarda de Jamie Spears do dinheiro da filha caso chegue a 5 mil seguidores. O pai de Britney é o tutor dela há 12 anos e cuida de toda a grana da cantora.

“Ele é um c****. Que ele morra”, disse Jayden. Vale lembrar que o irmão mais velho do garoto, Sean, se envolveu em uma briga física com Jaime no ano passado.

Em um outro momento do vídeo, um seguidor sugere que Jayden mate o avô. “Cara, eu estava pensando exatamente nisso”, respondeu.

Ainda na live, Jayden Federline disse que a carreira da mãe pode ter chegado ao fim. Ele disse que não vê Britney trabalhando em materiais novos. “Uma vez eu perguntei: ‘Mãe, o que aconteceu com a sua carreira?’ e ela respondeu: ‘Não sei, querido, acho que vou parar'”, relatou.