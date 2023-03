Filho de Canisso, do Raimundos, lamenta morte do pai e projeto inacabado: ‘Nunca terminei’

Pedro Toscano enfatizou em seu relato que o baixista, que tinha 57 anos, ‘sempre foi e sempre será seu herói’

Reprodução/Instagram/raimundosrock/canisso_rmds Pedro Toscano, filho de Canisso, fez uma homenagem ao pai, que morreu aos 57 anos



Pedro Toscano, filho do baixista Canisso, prestou uma homenagem ao pai nas redes sociais e lamentou por não ter tido tempo de concluir a restauração do carro do músico, que tocava na banda de rock Raimundos. “Luto. Sempre foi e sempre será meu herói. Eu não tenho palavras para descrever o que estou sentindo, a sensação que eu nunca terminei de restaurar o carro dele, mas mesmo assim ele se orgulhava de mim. A sensação que eu vou chegar em casa e não vou ver mais ele”, postou o jovem nos stories do Instagram. “Ele sempre gostou de fazer as zoeiras dele, está em um lugar muito melhor agora tocando seu lendário baixo”, acrescentou em outra publicação. Canisso morreu nesta segunda-feira, 13, aos 57 anos. A causa estaria da morte estaria relacionada a uma queda que ele sofreu após desmaiar. Os integrantes do grupo Raimundos ainda não se manifestaram nas redes sociais. A agenda de shows da banda para 2023 foi anunciada na semana e a primeira apresentação está marcada para o dia 25 de março, em Minas Gerais. No entanto, ainda não foi informado se esse e os próximos compromissos profissionais do Raimundos serão mantidos ou se sofrerão alguma alteração.