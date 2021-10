Filho de Faustão aparece em Ibiza com Jade Picon e fãs reagem: ‘Ela ama um João Guilherme’

Influenciadores foram parar nos assuntos mais comentados do Twitter após postarem uma foto no mesmo restaurante na Espanha

Reprodução/Instagram/jotagsilva/18.10.2021 João Guilherme Silva e Jade Picon estão curtindo viagem em Ibiza



João Guilherme Silva, filho do apresentador Fausto Silva, está curtindo uns dias em Ibiza, na Espanha, com Jade Picon e o irmão dela, Leo Picon. Os influenciadores digitais postaram alguns stories em um iate na Ilha de Formentera mostrando paisagens paradisíacas, mas o que mais chamou a atenção dos seguidores é que apenas João Guilherme e Jade postaram uma foto da mesma comida em um restaure. Nas redes sociais, muitas pessoas começaram a especular um possível affair entre os jovens. “E a Jade Picon que está trocando um João Guilherme por outro João Guilherme”, comentou uma seguidora referindo-se ao relacionamento que a influenciadora viveu com o filho do cantor Leonardo. O fim do namoro foi anunciado pelo casal em agosto deste ano.

“Ela ama um João Guilherme (risos). É bom que se por algum erro ela chamar no nome do ex ele nem vai perceber”, brincou uma pessoa. “A Jade Picon ficando com o filho do Faustão, não sei porque me choco, como o mundo dos milionários é pequeno”, comentou outra. “A Jade Picon deixando de ser nora do Leonardo para ser nora do Faustão e da Selena Gomez”, acrescentou mais uma revivendo a fanfic de que o apresentador viveu um romance com a cantora americana. Os influenciadores não comentaram sobre o suposto affair, mas foram passar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira, 18.

e a jade picon que tá trocando um joão guilherme por outro joão guilherme pic.twitter.com/Skq8vlX6PD — gigi ᵐⁿʲ 🍫|🐄 (@gigicomentah) October 18, 2021

A Jade Picon ta pegando o filho do Faustão? KKKKKKKKKKKKKKKKKKK O NOME DO GURI TB É JOÃO GUILHERME — natalia (@myfavsidols) October 18, 2021

A Jade Picon tá na Espanha junto cm o filho do faustão, q também chama João Guilherme kkk — motivosZF (@motivosZF) October 18, 2021

a jade picon com o filho do faustão olokinho meu — ؘ (@gjuulls) October 18, 2021