Por lei, Grimes e Elon Musk trocam nome de filho; agora é X Æ A-Xii

Reprodução/Twitter Filho de bilionário passou de X Æ A-12 para X Æ A-Xii



Grimes e Elon Musk tiveram que obedecer as leis da Califórnia e trocar o nome do filho recém-nascido, batizado como X Æ A-12. Em resposta a fã no Instagram, a cantora confirmou que o menino mudou de nome, agora sem números: X Æ A-Xii.

A lei veta números em registros de pessoas. O primeiro filho do casal nasceu no início de maio e chamou a atenção pelo nome inusitado. Grimes explicou o significado nas redes sociais, após inúmeras teorias dos internautas.

“X é a variável desconhecida. Æ é a ortografia élfica de Ai (amor e/ou inteligência artificial). A-12 = precursora da SR-17 (nossa aeronave favorita). Sem armas, sem defesas, apenas velocidade. Ótima em batalhas, mas não violenta. A = ‘Archangel’, minha música favorita”, escreveu.

Apesar de precisar trocar o nome do filho, Grimes disse que gostou da mudança. “Numerais romanos. Ficou melhor pra falar a verdade.”