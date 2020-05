Filho de Gugu se forma nos EUA: ‘Sempre me ensinou a correr atrás dos meus sonhos’

View this post on Instagram

O começo de uma nova fase: faculdade!!🙏🏻Quero agradecer à minha família que acreditou em mim e principalmente meu pai que sempre me ensinou a correr atrás dos meus sonhos e objetivos na vida. Por causa da pandemia tivemos que ter cuidados necessários para a graduação, mas mesmo assim foi lindo e será um dia que ficará marcado pra mim.