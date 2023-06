Filho recém-nascido do cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, passará por cirurgia no coração

Miguel foi diagnosticado com Tetralogia de Fallout há três meses, ainda no útero

Reprodução/ instagram @crisznec Miguel foi diagnosticado com uma cardiopatia congênita ainda no útero



Miguel, filho do cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, nasceu nesta sexta-feira, dia 2 de junho, e precisará passar por uma cirurgia no coração. Segundo o músico, o bebê foi diagnosticado com Tetralogia de Fallout – doença congênita caracterizada por malformações no músculo cardíaco, aorta e valva pulmonar. Em publicação no Instagram, Cristiano disse que ele e a mulher Ana Paula receberam o resultado há três meses, ainda na barriga. “Aquilo foi um choque, me perdi completamente, o medo dominou meu corpo, mente e alma”, escreveu. “Miguel está bem, acaba de ter alta da uti, antes mesmo das 48hrs, seriam 5,6,7 dias, foram menos de 2, E o tempo que ficou lá, foi por zelo dos médicos, no qual agradeço muito, pois cada médico que cruzou o caminho do Miguel, sentia mais forte a presença de Deus”, agradeceu o cantor.

Cristiano também agradeceu a esposa. “Ana Paula, eu te agradeço, por ter me ajudado a restaurar minha fé, Deus te usou muito, usou sua fé, você foi fundamental, é intercessora dessa história, nos fortalecemos juntos, admiro sua fé, vc nunca amoleceu e sempre confiou, quando disse que Ele iria se chamar Miguel, você confiou e abraçou, sem questionar, mesmo eu sabendo o quanto vc queria o nome Bernardo, vc não pensou em nada, somente acreditou nas promessas! Obrigado a todos os que ajudaram a carregar minha maca, vocês não deixaram minha fé fraquejar em momento algum. Miguel tem cardiopatia congênita, ainda vai passar por uma cirurgia pra corrigir seu coraçãozinho, mas quer saber?! Ja deu tudo certo, Jesus está no barco!”, finalizou.