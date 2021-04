Filhos de Gugu Liberato revelam o que tirava o apresentador do sério

João Augusto, filho mais velho do artista, também contou que planeja seguir os passos do pai

Reprodução/Instagram/guguliberato/06.04.2021 Gugu Liberato teve três filhos: João Augusto e as gêmeas Mariana e Sofia



O apresentador Gugu Liberato completaria 62 anos no próximo dia 10 de abril e seus filhos – João Augusto, de 19 anos, e as gêmeas Marina e Sofia Liberato, de 16 anos – contaram que planejam fazer um filme sobre a trajetória do artista com o intuito de manter sua história viva na mente das pessoas. Em entrevista ao programa “A Noite é Nossa”, da Record TV, eles relembraram momentos marcantes que viveram com o pai e contaram o que tirava Gugu do sério. “Ele odiava que a gente usasse celular no restaurante e ficava muito bravo porque era um tempo em família, sabe?”, contou João. “Quando a gente chegava no restaurante, ele já falava logo ‘guarda o celular’. E a gente deixava os celulares todos no cantinho”, acrescentou Marina. Com a família morando nos Estados Unidos, Gugu tinha mais liberdade para sair com os filhos e, segundo seu primogênito, ele sempre andava de boné e óculos escuro para não ser reconhecido com facilidade e, assim, poder ficar mais à vontade com a família.

João Augusto também contou que, mesmo cursando administração na Flórida, ele sonha em seguir os passos do pai e ser apresentador. “Tenho esse desejo de, no futuro, fazer o que ele fazia. Eu via meu pai entrando no palco e meu coração ia a mil. Adorava estar ali e ver ele apresentando”, afirmou. O filho mais velho de Gugu disse ainda que sua vontade é de apresentar um programa no estilo das atrações que o pai comandava. Vale lembrar que apresentador passou muitos anos no comando do “Domingo Legal”, no SBT, já na Record assumiu atrações como “Canta comigo” e “Power Couple”. Gugu morreu em novembro de 2019 após sofrer um acidente doméstico em sua casa em Orlando. João Augusto disse que a ausência do pai ainda dói: “Tem vez que acontece alguma coisa e eu quero muito contar para ele, mas não dá. Se ele estivesse vivo, estaria acompanhando toda essa minha jornada na faculdade, ele ia ver eu ter filhos no futuro. E eu não tenho mais isso”, finalizou. “A Noite é Nossa” vai ao ar na próxima quarta-feira, 7.