Filme perdido de Paul McCartney ‘One Hand Clapping’ será exibido no Brasil

Shopping JK Iguatemi passará o documentário em versão remasterizada no dia 26 de setembro; ingressos já estão disponíveis para venda

Reprodução/Instagram/paulmccartney Cantor se apresenta no país neste ano



Um filme considerado “perdido” de Paul McCartney, realizado após a separação dos Beatles, está prestes a ser exibido nas telonas do Brasil. O documentário intitulado “One Hand Clapping”, que foi gravado na década de 1970 com a banda Wings, será apresentado em uma versão remasterizada, trazendo uma nova vida a esse material histórico. O longa-metragem inclui algumas das canções mais icônicas de McCartney, como “Jet”, “Live and Let Die” e “My Love”. Além disso, o público poderá apreciar interpretações de clássicos como “Let It Be” e “The Long and Winding Road”, que fazem parte do repertório marcante do artista. A exibição do filme está programada para o dia 26 de setembro e ocorrerá em várias salas de cinema pelo Brasil. Os ingressos já estão disponíveis para compra antecipada, permitindo que os fãs garantam seus lugares para essa experiência única. Em São Paulo, a sessão será realizada no Shopping JK Iguatemi, e os bilhetes podem ser adquiridos através do site da Cinépolis.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile