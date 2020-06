Flay, do BBB 20, fura a quarentena para encontrar Felipe Prior: ‘Matando a saudade’

O BBB 20 não para de render comentários na internet. Nesta quarta-feira (3), Layslane chamou a atenção ao compartilhar com os fãs que furou a quarentena para participar de um ensaio fotográfico com Felipe Prior.

No Instagram, a ex-sister compartilhou um momento descontraído da sessão de fotos, onde aparece dançando com Prior, e explicou: “A gente comemora o negativo do teste do Covid matando a saudade”.

Confira:

Depois da publicação, internautas repercutem sobre a publicação e acusam: “Ninguém fura mais a quarentena que a Flay”. Veja algumas reações:

ninguém fura mais a quarentena que a flay — th (@eumanzotti) June 3, 2020

Flay e Prior sambando na cara de quem está na quarentena no instagram — Lio (@Lio_MGS) June 3, 2020

e eu to vendo muitaaaa gente na minha tml que criticou a Pugliesi mas tá passando pano para a Flay, foram situação diferentes, porém quebra de quarentena do mesmo jeito — lu (Zora) (@semicatchme) June 3, 2020

Do jeito que quebra a quarentena, parece que gosta sim. https://t.co/CreUBA8Nuo — nicky (@nickyslima) June 3, 2020

Mudança radical!

Nesta semana, Flay esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter depois de publicar uma foto com o resultado de uma rinoplastia – também feita no meio da quarentena. Além de aprovar o novo visual, os fãs comentaram sobre as mudanças de ex-BBB ao longo dos anos.