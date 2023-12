Florence Pugh é atingida no rosto por objeto arremessado por fã na CCXP

Atriz veio ao Brasil para divulgar a sequência do filme Duna ao lado de Zendaya e Timothée Chalamet

Reprodução/X/@sucksbora Florence Pugh esteve na CCXP 2023



A atriz Florence Pugh esteve no Brasil neste final de semana para divulgar o filme “Duna 2”, do qual faz parte. Durante participação em painel da CCXP (Comic Con Experience), Florence se juntou aos colegas de elenco para posar para fotos quando foi atingida por um objeto. O acessório em questão era uma “pulseira da amizade”, que voltou à moda entre fãs de Taylor Swift e caiu na região do olho da atriz. No momento, Austin Butler, que também estava presente, se assustou com o objeto. Pugh não se machucou, apesar de ter se assustado. Além dela, outros atores como Timothée Chalamet e Zendaya estavam presentes. A sequência do filme Duna deve ser lançado nos cinemas em março do próximo ano. Além de Duna, Florence ficou conhecida por sua atuação em outros sucessos de Hollywood, como Oppenheimer, Midsommar e Don’t Worry Darling.