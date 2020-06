Fofos! Príncipe William posa com os filhos em foto tirada por Kate

Divulgação/Família Real Dia dos Pais é comemorado neste domingo no Reino Unido



Príncipe William, que completa 38 anos neste domingo (21), apareceu se divertindo com seus três filhos – George, de 6 anos, Charlotte, de 5 anos, e Louis, de 2 anos – em duas fotos fofas tiradas por Kate Middleton, a duquesa de Cambridge, no começo do mês de junho.

No primeiro clique, liberado para comemorar o Dia dos Pais, que é comemorado neste domingo no Reino Unido, as três crianças aparecem empilhadas em cima do pai, com sorrisos nos rostos. No segundo, a família posa reunida em um balanço.

Diante da pandemia do novo coronavírus, a Família Real se manteve discreta nos últimos meses, cumprindo o isolamento na casa de campo de Anmer Hall. No entanto, na semana passada, William e Kate fizeram aparições pública, em celebração da reabertura gradual do comércio local.