Foto de Virgínia em viagem à África do Sul divide opiniões na web: ‘Biquíni e bota?’

A influenciadora Virgínia Fonseca, que está passando férias na África do Sul ao lado de seu marido, Zé Felipe, e seus sogros, Leonardo e Poliana Rocha, foi alvo de polêmicas após postar uma foto nas rede sociais onde aparece de biquíni e bota. “Eu to falando que eles são os mais simpáticos. Um(a) veio dar uma voltinha aqui na varanda do quarto e ainda deixou a gnt fazer um BOOK com ele(a)”, escreveu a influenciadora na legenda da foto de referindo a um elefante. As fotos chamaram a atenção dos seguidores, que dividiram opiniões sobre o visual da influenciadora. “A Virgínia quando ela quer ser brega ela consegue viu”, escreveu uma. “Essa foto da Virgínia está parecendo meus sonhos, nada ver com nada”, “biquíni com bota foi demais pra mim”, “Tá mais pq c ta de bota na piscina mana?’, foram alguns dos comentários que os usuários fizeram. Durante a viagem, Virgínia teve a oportunidade de visitar uma reserva privada de animais, onde pôde se conectar com a natureza e vivenciar de perto a vida selvagem africana.

*Reportagem produzida com auxílio de IA