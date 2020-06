Romance ou marketing? Luísa Sonza e Vitão postam fotos iguais coladinhos

Reprodução/Instagram Dupla de cantores tem movimentado a web que segue em investigação sobre possível romance



Luísa Sonza segue entretendo os fãs com a investigação sobre o possível romance com o cantor Vitão. Os rumores sobre o affair aumentaram nesta quinta-feira (11) quando os dois postaram, ao mesmo tempo, fotos iguais em que aparecem abracadinhos.

Sonza, que anunciou o fim do casamento com Whidersson Nunes em abril, já fez uma música em parceria com Vitão. A faixa “Não Demora” ganhou um clipe caliente em setembro do ano passado. Mas a possibilidade sobre um algo a mais entre os dois surgiu no mês passado, após a divulgação de uma foto de paparazzi em que os cantores aparecem juntos.

Tanto Luísa quanto Vitão não admitem nem negam um possível namoro. O cantor, no entanto, já foi flagrado dando um beijão em Anitta durante a gravação de um clipe da cantora.

A possibilidade de ser marketing também é forte. Após a foto vazada com Vitão, Luísa provocou nas redes sociais revivendo trechos do vídeo “Bomba Relógio”, por isso há fãs que acham que tudo faz parte da divulgação de uma nova parceria da dupla.