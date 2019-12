Pabllo Vittar vira Funko em nova coleção especial com drag queens

Reprodução/YouTube Coleção também traz participante do 'RuPaul's Drag Race' em colecionável



Pabllo Vittar vai ganhar um Funko Pop para chamar de seu! A empresa especializada em bonecos colecionáveis revelou as primeiras imagens da coleção “Drag Queens”, que além da brasileira também terá uma versão da Shangela, participante de “RuPaul’s Drag Race”.

Em suas redes sociais, Pabllo compartilhou a imagem confirmando a novidade. O boneco é inspirado no figurino de “Problema Seu”, hit do ano passado em que a cantora aparece no videoclipe vestida com trajes de couro para realizar um roubo.

A coleção ainda não ganhou data de lançamento nem divulgação dos preços. Atualmente Pabllo é jurada no reality alemão “Queen of Drags”.

Confira as imagens: