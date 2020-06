Gabi Brandt está grávida de segundo filho com Saulo Poncio: ‘Nem eu esperava’

View this post on Instagram

é, por essa nem eu esperava… Deus nao precisa que a gente peça, Ele escolhe realizar os desejos do nosso coração! Davi ganhou um irmãozinho ou irmãzinha. E eu e papai ganhamos mais um motivo pra sorrir e agradecer!!! Descobri tem 3 dias, mas nao consegui aguentar a ansiedade e resolvi dividir logo com vcs! Agora sou #mamaede2 !! #familiacrescendo ❤️😭🤰🏼