Gabi Brandt explica fatura no cartão de crédito de R$ 377 mil: ‘Não gasto todo mês’

Criadora de conteúdo digital Yanka Barreiros compartilhou o valor em uma transmissão ao vivo; influenciadora alegou que familiares utilizaram seu cartão nesse mês

Reprodução/Instagram/a7yanka Gabi Brandt compartilhou nas redes sociais que gastou mais de R$ 377 mil no cartão de crédito



A influenciadora Gabi Bandt utilizou as suas redes sociais para explicar sobre a sua fatura de cartão de crédito de R$ 377.719,90. Após o valor ser revelado pela criadora de conteúdo Yanka Barreiros em uma transmissão ao vivo, Gabi afirmou que não tem tantos gastos mensais e justificou o alto valor ao alegar que seus familiares utilizaram seu cartão neste mês durante uma viagem para a Disney neste mês. “Fiquei responsável por organizar a viagem, então a compra das passagens foi toda no meu cartão. Nas outras viagens que a gente fez eu cheguei a comentar que o cartão do pessoal não estava funcionando fora do Brasil, o meu era o único que estava. Então tudo o que a gente gastou foi no meu cartão. Tanto hotel, coisas nas lojas. Não só pra mim, como pra outras pessoas. Está tudo bem. Também não fui eu que paguei a fatura inteira. Ninguém gastou no meu cartão e largou para eu pagar tudo”, disse. A influenciadora estava sendo criticada por alguns internautas em decorrência do valor. “De um lado Gabi Brandt debochando da fatura de 300k do outro milhares de famílias abismados com o litro do leite à R$ 7,00. Brasil e seus extremos”, afirmou um dos comentários no vídeo.