Gabi Martins confirma affair com José Loreto, mas enfatiza: ‘Estou solteira’

Cantora disse que ‘ficou’ com o ator, entretanto está focada na carreira e não em relacionamento

A cantora Gabi Martins confirmou que viveu um affair com o ator José Loreto, que atualmente está no ar como o peão Tadeu, em “Pantanal”. Em nota enviada à Jovem Pan, a ex-participante do “BBB 20” declarou: “Sim, ficamos. Estou solteira e aproveitando essa fase da minha vida e colhendo todos os frutos da minha carreira”. Gabi não comentou se continua se encontrando com o artista. O envolvimento da cantora com o ator virou assunto após ser divulgado pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles, que Gabi e Loreto estão juntos há pouco mais de um mês, porém sem um compromisso sério firmado. A ex-BBB está solteira desde janeiro desde ano, quando anunciou o término de seu namoro com o cantor Tierry. Já o galã global viveu apenas breves relacionamentos desde o fim do seu casamento com a atriz Debora Nascimento, em 2019. Em março desde ano, Loreto disse à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, que estava vivendo uma relação “sem rótulo”, mas não revelou com quem estava vivendo esse affair.