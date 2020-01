Mensagens mostram papo de Gabigol com modelo enquanto namorava Rafaella

Reprodução/Instagram Gabigol e Marianha Braguês trocaram mensagens



Gabigol teria trocado mensagens com a modelo Mariana Braguês, ex-namorada de Douglas Sampaio, enquanto ainda estava namorando Rafaella Santos, irmã de Neymar. De acordo com o blog do Leo Dias, que obteve as supostas conversas, o papo aconteceu entre setembro e novembro de 2019.

Nos prints, a modelo ressalta o fato do atleta estar em um relacionamento e ele responde com uma carinha triste. Algumas mensagens depois, ele diz que o papo será “nosso segredo”. Os dois seguem combinando um encontro.

Rafaella e Gabigol vivem um namoro repleto de idas e vindas, com poucas informações confirmadas ao público.

Enquanto isso, o atacante ainda não tem o seu futuro definido para a temporada de 2020. Depois de ter uma temporada praticamente perfeita pelo Flamengo, com os títulos do Brasileirão e da Libertadores, o camisa 9 teve sondagens de clubes da Inglaterra, e há a possibilidade de ele renovar com o time carioca.