Gabriela Pugliesi anuncia gravidez do primeiro filho: ‘Tudo acontece na hora certa’

Influenciadora, que namora com Tulio Deck, celebrou a notícia nas redes sociais

Reprodução/Instagram/eusougabriela Gabriela Pugliesi e Tulio Dek estão esperando o primeiro filho



A influenciadora fitness Gabriela Pugliesi anunciou nesta segunda-feira, 9, que está grávida do seu primeiro filho. A artista atualmente namora Tulio Deck, pai da criança. Em 2020, ela tentou engravidar do então marido, o modelo Erasmo Viana. “Estou grávida!! O melhor post da minha vida! O melhor positivo da minha vida, que quando mostrou ‘grávida’ eu já sabia, porque a precisão do teste [de farmácia] é 99,9%! Foi mais uma provação na minha vida que tudo acontece na hora certa e no tempo de Deus! Espero que meu relato conforte e de esperança pra quem precisa”, escreveu Pugliesi no Instagram.