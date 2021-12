Galã de ‘Pretty Little Liars’ assume relacionamento gay: ’18 anos juntos’

Julian Morris fez uma declaração ao namorado nas redes sociais e agradeceu apoio após expor relação

Reprodução/Instagram/julianmorris/03.12.2021 Julian Morris, de 'Pretty Little Liars', namora há 18 anos com Landon Ross



O ator Julian Morris, que ficou conhecido por participar das séries “Pretty Little Liars” e “Once Upon a Time”, celebrou na última quinta-feira, 2, os 18 anos de namoro com o artista plástico Landon Ross. Essa foi a primeira vez que o artista, de 38 anos, falou publicamente sobre o relacionamento. “18 anos juntos e eles foram os melhores porque estive com você. Eu te amo”, escreveu Julian em um post com uma série de fotos e vídeos de momentos que viveu ao lado do namorado. Landon também fez uma publicação para o parceiro nas redes sociais: “Começar nosso 19º ano é a melhor coisa da vida. Eu te amo”. O casal já vinha postando algumas fotos juntos nas redes sociais antes de falar abertamente do namoro. A publicação do intérprete de Wren Kim em “PLL” foi dominada por corações e comentários de parabéns pelo aniversário de namoro. O assunto bombou nas redes sociais e também na imprensa internacional. Após a grande repercussão, Julian se manifestou nos stories do Instagram: “Estou realmente mexido por todo o amor e apoio. Obrigado, pessoal”.

