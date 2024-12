Garçom indiciado pela morte de Liam Payne admite que usou cocaína com cantor, mas nega ter vendido

Braian Paiz, funcionário do hotel em que o artista estava hospedado, defende que não havia fornecido drogas encontradas e que nunca aceitou nenhum pagamento oferecido a ele

EFE/EPA/VICKIE FLORES ARCHIVO Investigações seguem em curso



Braian Paiz, um garçom de 24 anos, se tornou uma figura central na investigação sobre a morte de Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction. O jovem admitiu ter consumido cocaína e bebidas alcoólicas na companhia do cantor, que faleceu em outubro após uma queda do terceiro andar do hotel Casa Sur, na Argentina. Braian, no entanto, nega qualquer envolvimento com tráfico de drogas, afirmando que apenas usou substâncias junto com Liam. Vale lembrar que a informação é do portal americano TMZ que entrevistou Paiz.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O encontro entre Braian e Liam ocorreu no dia 14 de outubro, quando o garçom começou a frequentar festas e bares ao lado do artista. Durante esse período, Braian relatou ter visto drogas no quarto de Liam, mas enfatizou que não recebeu dinheiro do cantor em troca de qualquer substância, exceto por um desenho que fez para ele. A trágica morte de Liam Payne aconteceu em 16 de outubro, quando ele caiu do hotel. Testemunhas afirmaram que o cantor estava em um estado de agitação, aparentemente “convulsionando” devido ao uso de drogas, antes de tentar escapar do quarto. A queda resultou em ferimentos graves, incluindo uma fratura no crânio, que levaram ao óbito imediato do artista.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira