Geraldo Luís lamenta 4 anos sem Marcelo Rezende: ‘Fiquei órfão de um pai amigo’

Apresentador compartilhou fotos e vídeos de momentos que viveu com o amigo, que morreu vítima de câncer

Reprodução/Instagram/marcelorezende.oficial/17.09.2021 Geraldo Luís fez homenagens ao amigo, Marcelo Rezende



O apresentador Geraldo Luís fez uma homenagem ao também apresentador Marcelo Rezende, que morreu há quatro anos vítima de câncer. “Amei ter te conhecido… em mim há um pedaço eterno seu, meu amigo de alma . Hoje faz quatro anos do falecimento do Marcelo. Quatro anos hoje sem você… me faz uma falta. Cuidava de mim. Fiquei órfão de um pai amigo. Marcelo era genioso, mas humano”, postou o jornalista na última quinta-feira, 16, no Instagram. O apresentador do “Balanço Geral”, da Record, também fez um vídeo com fotos de momentos que viveu ao lado do amigo. “A cada dia ainda aprendo com você. Aprendo que nossa força está em nosso querer. Quantos anos juntos sonhando, brincando, brigando. E como sabíamos brigar. Dois amigos, dois irmãos que a terra uniu e agora separou”, falou. “Ao seu lado me tornei forte para deixar você menos doente. A sua doença também me deixou doente, briguei com Deus por você. Errei, acertei com o tempo, tempo que agora está me curando. Você me fez forte”, acrescentou Geraldo. O post emocionou seguidores, que comentaram que sentem falta do jornalista que comandou o “Cidade Alerta”.