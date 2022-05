Gil do Vigor causa alvoroço ao aparecer na cama com amigo: ‘Gentil e romântico’

Ex-BBB disse nas redes sociais que seu ‘coração canceriano já está criando várias e várias coisas’

Reprodução/Twitter/GilDoVigor Gil do Vigor disse que amigos que fez nos EUA é gentil e romântico



O ex-BBB Gilberto Nogueira causou alvoroço nas redes sociais ao aparecer na cama com um suposto affair. “Ai, gente, como não amar esse menino?? Ele é super fofinho, gentil e romântico. Por enquanto meu amigo, mas vocês sabem que meu coração canceriano já está criando várias e várias coisas (risos). Sigamos! Agora me falem, não é lindinho?”, escreveu Gil do Vigor no Twitter. Antes disso, o economista postou: “Como não se apaixonar, hein?? Meu coração não aguenta isso. Pena que vou embora amanhã. Sou muito canceriano! Socorro”. Gil está nos Estados Unidos junto com sua mãe, Jacira Santana, e, no Instagram, postou algumas fotos de passeios que fez junto com o amigo com quem ele posteriormente apareceu na cama. O affair do economista já conheceu sua mãe e, em um dos vídeos postados pelo ex-BBB, o rapaz aparece dançando com Jacira. O pernambucano não revelou o nome do amigo que está conhecendo melhor. Vale lembrar que na semana passada, Gil bombou nas redes sociais ao dar um beijão em um pretendente no quadro “Solteiros Online”, do “Mais Você”.

Ai gente, como não amar esse menino?? Ele é super fofinho, gentil e romântico. Por enquanto meu amigo mas vocês sabem que meu coração canceriano já está criando várias e várias coisas ahahahahahah. Sigamos! Agora me falem, neh lindinho? Aaaahhhhh. pic.twitter.com/Lwnx3r4Q3K — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) May 18, 2022

Ai gente, como não se apaixonar hein?? Meu coração não aguenta isso. Pena que vou embora amanhã! — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) May 17, 2022