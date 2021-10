Gil do Vigor é apontado como um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo

Lista tem outros brasileiros como os atores Taís Araújo e Lázaro Ramos, a cantora Margareth Menezes e a vereadora Erika Hilton

Reprodução/Instagram/janiellynogueira/09.06.2021 Gilberto Nogueira foi lembrado em ação da ONU na categoria mídia e cultura



O economista e ex-BBB Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, foi eleito um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo na lista Mipad (Most Influential People of African Descent), que faz parte das ações da ONU para a proclamada Década da Pessoas de Decendência Africana pela entidade. Citado na categoria “mídia e cultura”, Gil celebrou a conquista no Instagram e no Twitter. “Meu Deus, que honra. Estou muito emocionado e profundamente agradecido. Fui nomeado um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo abaixo de 40 anos pelo Mipad. Ter esse tipo de reconhecimento pela Mipad significa muito para mim e meu povo. É um passo enorme para nossa representação, pois é o prêmio de maior reconhecimento da ONU ao povo preto. Eu não tenho nem palavras para expressar como eu me sinto nesse momento. Eu estou muito feliz, muito grato, muito tudo! Meu coração está transbordando! Espero humildemente fazer valer a pena todo esse reconhecimento incrível. Esse prêmio é nosso”, disse, nos stories do Instagram.

Outros brasileiros aparecem na lista: o casal Taís Araújo e Lázaro Ramos, na categoria TV e filmes; Margareth Menezes, em música; a jornalista Luciana Barreto, em mídia; a vereadora e presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de São Paulo, Erika Hilton, em política; a criadora do Comitê de Igualdade Racial do Google Brasil, Christiane Silva Pinto, em negócios e empreendedorismo; a diretora Claudia Alves, em mídia e cultura; a cineasta Viviane Ferreira e o fundador do Instituto Gerando Falcões, Edu Lyra, em ativismo. Há também um pessoa jurídica e um evento na lista: o Centro Afro de Carioca de Cinema, na categoria agregadores, e o Carnaval da Bahia, listado como um dos maiores carnavais do mundo organizado por pessoas de descendência africana.