Gil do Vigor se irrita com candidato que colocou sua foto em registro do TSE: ‘O processo vem aí’ 

O quarto colocado do último ‘BBB’ revelou que conversou com um representante do partido, que explicou o erro e retirou a imagem do ar

Reprodução/Instagram/06.01.2022 Gil do Vigor foi quarto colocado na última edição do BBB



Pré-candidato a deputado estadual por Mato Grosso, Luciano Gomes de Oliveira (DC) registrou seu perfil no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com uma foto de Gilberto Nogueira, quarto colocado da última edição do reality show “Big Brother Brasil”, da TV Globo. Através de sua conta no Instagram, Gil do Vigor ficou revoltado com a atitude do político e disse que irá processá-lo. “Agora que deu! O processo vem aí… Estou puto agora! Querem fazer seus corres? Problemas de vocês, mas se garantam. Que raiva”, escreveu o economista, usando a função “Stories”. Na sequência, Gil revelou que conversou com representantes do partido, o Democracia Cristã, que explicou o erro – a foto já foi retirada do ar. “Ano eleitoral é sempre muito importante e eu, assim como outras pessoas, levo muito sério. Acordei hoje com a notícia do G1 de que um deputado de direita utilizou a minha imagem no cadastro dele. O partido diz que foi um erro da empresa que eles contrataram para realizar isso. Independente de quem tenha sido o erro, isso é grave. Quero que fique bem claro que não autorizo o uso da minha imagem a candidato nenhum que eu não apoie. Algo sério como isso não deve ser banalizado para ganhar atenção. Existem consequências para ações assim”, completou.