Gilberto Gil posta homenagem a Preta Gil: ‘Sempre tive orgulho de você’; veja publicação

Cantora faleceu no último domingo (20) em decorrência de um câncer; corpo será cremado ainda nesta sexta (25)

ALE FRATA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Gilberto Gil presta homenagem a filha, Preta Gil



Gilberto Gil utilizou suas redes sociais na quinta-feira (24) para postar uma homenagem a sua filha, Preta Gil. O cantor publicou um trecho em que Preta explicava que cantava suas músicas na turnê ao lado do pai por incentivo dele. “Ele falou: ‘cante suas músicas’. É uma forma também dele mostrar o quão orgulhoso ele é”. Na sequência, os dois dividem o palco e a artista canta “Vá se Benzer”.

Na legenda da homenagem, Gilberto escreveu que “Sempre tive orgulho de você, filha, e vou ter pra sempre”. Logo após a publicação, famosos, como Angélica, Maria Gadu e Sabrina Sato, e fãs demonstraram carinho e admiração nos comentários.

O corpo de Preta Gil será cremado numa cerimônia reservada a familiares e amigos nesta sexta-feira (25). A última cerimônia de despedida vai acontecer no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, zona portuária do Rio, das 15h às 17h. Preta morreu no último domingo (20), aos 50 anos, em virtude de um câncer de intestino.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gilberto Gil (@gilbertogil)

