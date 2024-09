Giovanna Antonelli se encanta com Santarém durante filmagens de ‘Rio de Sangue’

Atriz usou redes sociais para compartilhar momento íntimo durante gravações de novo trabalho; na trama ela viverá mãe de Alice Wegmann

Giovanna Antonelli compartilhou momentos de sua estadia em Santarém, no Pará, onde participou das filmagens de “Rio de Sangue”, um novo longa-metragem sob a direção de Gustavo Bonafé. Em suas redes sociais, nesta quinta-feira (12), a atriz expressou sua admiração pela cidade, a qual considerou um verdadeiro refúgio para a alma. Ela ressaltou a exuberância da natureza local e a calorosa recepção dos habitantes.

A atriz também mencionou que a vivência em Santarém proporcionou uma oportunidade de reconexão, tanto consigo mesma quanto com o ambiente ao seu redor.

No enredo de “Rio de Sangue”, Giovanna Antonelli assume o papel de Patrícia Trindade, uma policial que enfrenta uma grave ameaça de morte por parte do narcotráfico. A trama gira em torno de sua luta para restabelecer o vínculo com sua filha, Luiza (Alice Wegmann), em meio a um cenário de tensão e desafios. A produção do filme promete trazer à tona questões relevantes sobre a violência e os laços familiares.

