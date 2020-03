Grávida, Giovanna Ewbank dá dicas para prevenção de coronavírus: ‘Evite contato físico’

Reprodução/Instagram Apresentadora deu dicas para os seguidores que estão de quarentena por causa do coronavírus



Com quase seis meses de gestação, Giovanna Ewbank postou algumas dicas nesta segunda-feira (16) para a prevenção do coronavírus.

A apresentadora, que espera o primeiro filho biológico com Bruno Gagliasso, aconselhou os fãs a evitarem sair de casa, além de outras recomendações dadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

No Brasil, já são 200 casos confirmados de covid-19, doença decorrente da infecção pelo novo vírus.

“Amores, a situação é muito séria! Lave as mãos, evite contato físico, fique atento às orientações das autoridades de saúde e, se puder, evite sair de casa. Lembre-se que este não é um período de férias. É hora de cuidar da saúde e proteger todo mundo”, escreveu Giovanna.

“Coloque as séries em dia, brinque com as crianças, prepare uma comidinha gostosa… Vamos aproveitar em família esse momento e que Deus abençoe nossos profissionais de saúde. O transtorno é temporário e se agirmos com responsabilidade logo logo a gente vai poder se abraçar de novo”, completou.

Ewbank é a apresentadora do “The Circle Brasil”, reality show da Netflix que estreou no início do mês.

A proposta é que participantes confinados interajam entre eles apenas por um assistente virtual através de um perfil contendo informações verdadeiras ou falsas – eles que escolherão o que vão revelar sobre isso.

O vencedor, que ganhará um prêmio de R$ 300 mil, será aquele que os demais participantes elegerem como o mais popular.