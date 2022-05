Giovanna Ewbank se irrita com barulho de obra na casa de Fernanda Gentil

Atriz fez um desabafo nas redes sociais e mandou um recado para a apresentadora, que respondeu

Reprodução/Instagram/gioewbank Giovanna Ewbank reclamou da obra na casa da sua nova vizinha, Fernanda Gentil



A atriz Giovanna Ewbank ficou incomodada com o barulho da obra que está acontecendo na casa da apresentadora Fernanda Gentil, que será sua nova vizinha. Nas redes sociais, a mulher de Bruno Gagliasso não escondeu sua irritação. “Fernanda Gentil, estou pensando tanto em você, mas tanto, hoje eu gravo de madrugada e queria dar uma descansadinha antes de ir para a gravação, só que está tendo uma obra aqui na minha parede. Que loucura, Fernanda Gentil, não paro de pensar em você”, afirmou Giovanna nos stories do Instagram. O desabafo continuou com a atriz mandando um recado para a apresentadora do extinto “Se Joga” e para sua parceira, Priscila Montandon, que estão na França. “Fernanda e Priscila, suas lindas… lindas e maravilhosas em Paris. Está legal aí, gatas? O mínimo que eu quero por essa obra aqui do lado é um presente, tá? Um presente de boa vizinhança, que vocês serão. Quero, sei lá, um macaron, o mínimo.”

Com bom humor, Fernanda se manifestou sobre o assunto deixando um comentário em uma foto de Giovanna: “Oie, tudo bem? Aqui é sua vizinha, desculpa pelo barulho, estou passando para saber se querem, por acaso, um pote de açúcar ou alguma ajuda com as crianças”. A atriz respondeu: “Sim, por favor, querida, se puder trazer um presente para a minha família diretamente de Paris, vocês devem estar ouvindo o canto dos pássaros no Jardim de Luxemburgo enquanto ouvimos o som da sua obra aqui dos cômodos da minha casa… tem sido uma experiência maravilhosa! Espero que a experiência de vocês tenha sido prazerosa como a nossa… grata desde já… sua vizinha”.