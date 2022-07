Giovanna Lancellotti filma macacos na casa do namorado e brinca: ‘Cadê o Ibama?’

‘Invasão’ aconteceu em mansão no Rio de Janeiro e causou pequena ‘polêmica’ nas redes sociais

Reprodução/ Instagram @gilancellotti Giovanna mostrou o momento da 'invasão' em suas redes sociais



A atriz Giovanna Lancellotti causou uma pequena ‘polêmica‘ nas redes sociais nessa semana. Nesta terça-feira, 26, ela filmou alguns macacos invadindo parte da casa de seu namorado, Gabriel David, em São Conrado, no Rio de Janeiro. No vídeo postado no Instagram, Giovanna dá ‘bronca’ em animais que estão na sala. “Que isso, vai para a sua casa. Chega, vocês estão passando dos limites. O que é isso? Você estava sentado na cadeira. Gente, é sério. Vai para a sua casa. O outro onde está. Geralmente, eu brinco, mas eles estão passando de todos os limites”, disse a atriz. Só que a brincadeira incomodou alguns internautas. Nesta quarta-feira, um perfil do Twitter comentou que os animais estavam em seu habitat natural e a casa que estaria atrapalhando. Giovanna respondeu: “Era uma zoeira. Achei que desse para perceber. Eles aparecem todos os dias em casa, tomam café da tarde comigo. Somos íntimos”, escreveu a atriz nas redes sociais.

Assista ao vídeo: