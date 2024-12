Gisele Bündchen revela como deseja que seja o parto de seu terceiro filho

A modelo de 44 anos está no sexto mês de gestação e pretende ter o bebê em casa

Angela WEISS / AFP Gisele Bündchen tem experiência com partos domiciliares e já optou por métodos naturais anteriormente



Gisele Bündchen, de 44 anos, está grávida do terceiro filho, o primeiro com o namorado Joaquim Valente, de 35 anos. A modelo, que já é mãe de Benjamin Rein, de 14 anos, e Vivian Lake, de 11 anos, fruto de seu relacionamento anterior com Tom Brady, está no sexto mês de gestação e pretende ter o bebê em casa. Segundo a revista People, a modelo pretende dar à luz ao filho em sua residência luxuosa em Miami, avaliada em 11 milhões de dólares.

Gisele tem experiência com partos domiciliares, já optou por métodos naturais e sem anestesia em suas gestações anteriores. Fontes próximas ao casal revelaram que tanto Gisele quanto Joaquim estão entusiasmados com a chegada do novo membro da família e que ela estaria radiante.

