Giselle Itié dá à luz Pedro Luna, seu primeiro filho com Guilherme Winter

Reprodução/Instagram Atriz namora com Guilherme Winter há quase cinco anos e deu à luz ao primeiro filho do casal nesta semana



A atriz Giselle Itié revelou nesta quarta-feira (4) que seu primeiro filho, Pedro Luna, nasceu na última segunda-feira, dia 2 de março.

A criança é fruto do relacionamento com o também ator Guilherme Winter. O casal está junto há quase cinco anos, desde quando trabalharam juntos na novela “Os Dez Mandamentos”, da TV Record. Em junho do ano passado, eles chegaram a terminar a relação brevemente.

“Quem nasceu dia 02/03/2020?! Nosso Pedro Luna, amor de mís amores, meu Pedrin. Lunito de mí alma! O mais conhecido como #UnicornioBaby. Gratidão a todas as energias acolhedoras e amorosas de vocês durante toda a nossa gestação. AMO vocês! @guiwinter OBRIGADA por me dar “O maior” presente de mí vida. Muito AMOR POR NÓS TRÊS”, escreveu Giselle na legenda da primeira foto compartilhada do filho.

O anúncio da gravidez aconteceu em setembro do ano passado, quando a atriz já estava com quatro meses de gestação. “Estar grávida é me inundar de vida. Hoje pulso vida na sua expressão mais genuína. Serei mãe. É uma força imensurável que cresce cada vez mais dentro da gente”, disse ela na época.