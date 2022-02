Giulia Be assume namoro com Conor Kennedy, ex de Taylor Swift e parente de JFK

Cantora, que estava solteira desde 2020, postou fotos com o atual namorado: ‘Feliz por estar ao seu lado’

Reprodução/Instagram/giulia Giulia Be está namorando com Conor Kennedy, ex da cantora Taylor Swift



A cantora Giulia Be assumiu namoro com Conor Kennedy, ex-namorado da cantora Taylor Swift. No Valentine’s Day, que foi celebrado na última segunda-feira, 14, a artista postou algumas fotos em que o namorado aparece. Ela também postou alguns stories com o parceiro e em um deles escreveu: “Muito feliz por estar ao seu lado”. Em todas as fotos publicadas pela cantora, Conor aparece meio escondido, mantendo um clima de mistério. Nesta terça-feira, 15, a assessoria de imprensa da artista confirmou à Jovem Pan que eles estão juntos. Conor namorou com Taylor em 2012 e o relacionamento durou poucos meses, de julho a outubro.

Vale lembrar que quando termina seus relacionamentos, a cantora americana tem o costume de transformar o que está sentindo em música e, na teoria dos fãs, Taylor teria escrito mais de uma canção para o ex, sendo elas: Begin Again e Starlight e Everything has Changed. Outra curiosidade sobre Conor é que ele é sobrinho-neto de John F. Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos. Giulia estava solteira desde novembro de 2020, quando anunciou o término com o modelo Eduardo Chady. O relacionamento chegou ao fim após especulações de que ela estaria vivendo um affair com o cantor Luan Santana, com quem gravou a música Inesquecível. Quando estava solteira, ela foi fotografada beijando o ator Rômulo Arantes Neto em um aeroporto.