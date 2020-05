Gizelly Bicalho une torcidas rivais do BBB 20 em campanha do bem na web

Na noite da última quarta-feira (20), Gizelly Bicalho – do BBB 20 – compartilhou com os fãs uma notícia um tanto quanto delicada: sua avó foi diagnosticada com câncer de mama. A notícia despertou a solidariedade dos internautas e envolveu até torcidas rivais em uma campanha do bem, para mandar boas energia a família da advogada, na web.

No Instagram, Gi contou que a avó materna passará por uma cirurgia no próximo dia 28 e que o tumor é benigno. “Só quero pedir uma coisa para vocês que, por favor, rezem por ela, por mim e minha família. Posso sumir daqui, ficar mal, mas vai dar tudo certo. Nunca foi fácil, mas vai dar certo.”, disse. “Ela vai precisar muito de mim, de amor, carinho. Preciso fazer de tudo para ajudá-la.”, concluiu.

Para levantar a campanha, os fãs utilizaram ‘ISSO TAMBÉM PASSA’, frase que está tatuada no braço de Gizelly e tem significado emocional para a advogada. Em pouco tempo, a tag recebeu mais de 100 mil tweets e alcançou o topo dos trending topics nacional.

Quando um cai, o outro segura. Estaremos com você sempre!@gizellybicalho

ISSO TAMBÉM PASSA pic.twitter.com/l2S7F6a609 — Assessoria F5 ☕⚠️ (@Assessoria_F5) May 21, 2020

Em sua conta oficial na rede social, Gi agradeceu o carinho dos fãs e disse que nem nos sonhos poderia imaginar uma torcida tão carinhosa. “Eu amo vocês”, disse.

Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que eu teria a melhor torcida do M U N D O, um tantão de gente parecida comigo, gente de verdade q sabe amar… obrigada por vocês fazerem TUDO! eu amo vocês! — Gizelly Bicalho 🌪 (@gizellybicalho) May 21, 2020

Viviane Dolores, uma das fãs online, compartilhou por meio de tweet que todos que fazem bem para a ex-BBB está no coração dos fãs. “A vovó sabe que ganhou milhões de netinhos postiços que amam ela?”, escreveu.

Furacão que une torcidas

Apesar de toda rivalidade, natural desde a participação de Gizelly Bicalho no Big Brother Brasil, a notícia do problema familiar da sister também serviu para unir torcidas consideradas rivais. Fãs de Felipe Prior, por exemplo, também engajaram com a tag e participaram da corrente do bem.

Um das páginas dos fãs, Gizelly Bicalho News, agradeceu o envolvimento de todos. “Jamais esqueceremos disso”.