Globo de Ouro de 2024 será a edição mais generosa da história, com presentes avaliados em US$ 500 mil

A premiação do Globo de Ouro, que acontece neste domingo, 7, não apenas reconhece o trabalho dos artistas, mas também presenteia os vencedores com brindes de alto valor. De acordo com a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, responsável pelo evento, os presentes deste ano somam um total de US$ 500 mil, aproximadamente R$ 2,5 milhões, tornando esta edição a mais generosa em termos de “mimos”, segundo a revista “The Hollywood Reporter”. Os agraciados terão a opção de desfrutar de uma estadia em um hotel de luxo, como o Four Seasons Resort Punta Mita and Naviva, no México, ou de um pacote de quatro noites em um iate na Indonésia. A seleção dos presentes foi feita pela renomada revista de luxo Robb Report. Caso prefiram um produto, os vencedores poderão escolher entre a garrafa de tequila Komos XO, no valor de US$ 2 mil, aproximadamente R$ 10 mil, os brincos de esmeraldas da grife Coomi x Muzo, avaliados em US$ 69 mil, cerca de R$ 340 mil, ou o creme facial Le Domaine’s The Cream, da marca de beleza de Brad Pitt, que custa US$ 250 mil ou R$ 1,2 milhão. Outras opções de presentes incluem uma sessão no estúdio de tatuagens Atelier Eva, avaliada em US$ 2,5 mil – R$ 12,3 mil –, e um tratamento capilar no salão Rossano Ferretti por US$ 1,5 mil, aproximadamente R$ 7,3 mil. No entanto, o item mais caro disponível, que poderá ser escolhido por apenas um vencedor, é o conjunto de seis garrafas do Liber Pater, considerado o vinho mais caro do mundo, com um valor estimado em US$ 193,5 mil, cerca de R$ 952 mil.