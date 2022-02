‘Golpista do Tinder’ contrata agente e mira carreira lucrativa em Hollywood

Simon Leviev tem planos de escrever um livro e estrelar um programa em que mulheres competiriam por ele

Reprodução/Instagram/Simon Leviev Simon Leviev, o 'Golpista do Tinder', tem vários projetos em mente para se lançar em Hollywood



Simon Leviev, o “Golpista do Tinder” que teve seu esquema de enganação exposto em um documentário da Netflix, quer transformar toda essa popularidade que ganhou em uma carreira em Hollywood. Conforme divulgado pelo TMZ, ele já teria assinado contrato com uma agente de talentos chamada Gina Rodriguez e tem vários projetos em mente. O primeiro deles é escrever um livro, o segundo é estrelar um programa de namoro no qual mulheres competiriam pelo seu amor e o terceiro é comandar um podcast no qual falaria sobre relacionamento.

Simon ficou muito conhecido ao ser o tema central da série documental na gigante de streaming e sua agente quer aproveitar isso para lançá-lo em uma carreira lucrativa no mundo do entretenimento. A fama de “Golpista do Tinder” veio porque ele foi acusado de aplicar um golpe em várias mulheres que conhecia no aplicativo de relacionamento e, com o dinheiro das vítimas, ostentava uma vida de luxo. Ao todo, ele roubou mais de US$ 10 milhões das mulheres que conheceu no aplicativo de namoro antes de ser preso, em 2019. O israelense sabe que essa entrada em Hollywood não será fácil por conta do seu passado e, segundo o TMZ, a estratégia que Simon está usando é dizer que ele foi enganado pela Netflix e que está apenas tentando limpar seu nome.