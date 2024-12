Gominho visita Preta Gil em hospital e revela como cantora está

Durante a visita, os dois amigos tiveram um momento leve, onde comentaram sobre a aparência de um enfermeiro que entrou no quarto

Reprodução/Instagram/Gominho Gominho e Preta Gil durante Prêmio Multishow. realizado no começo do mês



O apresentador Gominho fez uma visita a Preta Gil, que se encontra internada na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O encontro ocorreu após um pedido da cantora, que está em processo de recuperação. Em suas redes sociais, Gominho compartilhou que Preta está descansando e se sentindo bem, o que trouxe alívio aos fãs e amigos. “Ela está lá deitadinha, descansando, repousando, fazendo tudo como tem que ser feito. Ficamos lá de resenha, conversando”, contou o amigo.

Durante a visita, os dois amigos tiveram um momento leve, onde comentaram sobre a aparência de um enfermeiro que entrou no quarto. Essa interação descontraída foi um alívio em meio ao ambiente hospitalar, mostrando a força da amizade entre eles. Gominho destacou a importância de manter o bom humor mesmo em situações difíceis. “Amo que a pessoa pode estar na situação que for, sedada, na cama de hospital… Ela vê boy e sinaliza. O enfermeiro entrou e ela: ‘Oi, boa tarde’. Quando ele saiu, eu olhei para a cara dela e ela falou: ‘Bonitinho’. [Respondi] ‘Eu sei’. Amigas têm conexões”, relatou Gominho. “Ela está ótima, graças a Deus, vamos continuar na positividade, na oração, na energia, no mantra, que ela está recuperando dia a dia, cada vez melhor.”

A assessoria de Preta Gil também se manifestou sobre seu estado de saúde, informando que a artista está estável, acordada e interagindo com os profissionais de saúde. Ela passou por uma cirurgia para a remoção de tumores, parte de seu tratamento contra o câncer no intestino. A equipe médica continua monitorando sua recuperação de perto.

Os fãs de Preta Gil têm demonstrado apoio nas redes sociais, enviando mensagens de carinho e força. A artista, conhecida por sua energia e positividade, tem recebido todo o suporte necessário neste momento desafiador.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA