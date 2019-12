Governo do Reino Unido divulga endereço de Elton John e outras celebridades por engano

EFE Elton John



O governo britânico divulgou, por acidente, na internet, o endereço residencial de quase 1.100 celebridades e autoridades que estão recebendo mensagens especiais de Ano Novo. Entre as pessoas com dados vazados estão os cantores Elton John e Olivia Newton-John.

A lista de 1.097 recipientes da mensagem de Ano Novo 2020 foi postada num site oficial na sexta-feira (27) e ficou cerca de uma hora no ar.

Segundo diversos veículos da mídia britânica, a versão inicial continha o endereço da casa ou do trabalho de celebridades, políticos e oficiais do Ministério da Defesa. Até responsáveis pela política antiterrorismo do país tiveram os dados vazados.

Um porta-voz da Chefia de Gabinete do governo britânico se desculpou e disse que os endereços foram publicados por engano e retirados do ar “o mais rápido possível”. Os oficiais estão investigando como a divulgação ocorreu.

*Com Agência Brasil