Graciele Lacerda surpreende ao revelar quantos imóveis possui com Zezé Di Camargo

Namorada do sertanejo falou onde fica as propriedades que eles compraram e qual estão planejando adquirir

Reprodução/Instagram/gracielelacerdaoficial Graciele Lacerda contou que um dos imóveis que possui com Zezé Di Camargo fica nos EUA



A influenciadora digital Graciele Lacerda, que tem respondido sem rodeios nas redes sociais as dúvidas que os seguidores têm sobre sua vida pessoal, contou quantos imóveis possui junto com o namorado, o cantor Zezé Di Camargo. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, um seguidor perguntou: “Quantas casas vocês têm?”. Graciele respondeu: “Nossa casa de morar é em São Paulo, mas temos um cantinho aqui em Itapema [Santa Catarina]. Foi uma oportunidade muito boa. Segundo, compramos em Orlando, porque todo ano antes da pandemia íamos passar férias lá”. A namorada de Zezé contou que esse imóvel que compraram nos Estados Unidos ainda não está pronto e que, recentemente, eles também adquiriram uma nova propriedade em Mato Grosso.

“Acabamos de comprar um terreno em Chapada dos Guimarães, que também foi uma oportunidade maravilhosa. Agora, estamos vendo um cantinho na minha terra (Vila Velha, Espírito Santo) para poder ficar perto da minha família porque em Goiás tem a fazenda que fica mais perto da família do Zezé.” Vale lembrar que o sertanejo comprou essa fazenda, chamada É o Amor, quando ainda era casado com Zilu. A influenciadora também afastou os rumores de que pretende trocar de apartamento em Itapema. “Esse apartamento é nosso cantinho. O que eu estou fazendo e postando é uma coisa minha, é um investimento meu”, falou Graciele, sem dar detalhes do seu novo projeto.