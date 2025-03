Gracyanne Barbosa explica para Ana Maria Braga por que chamou Belo de mentiroso

Eliminada do BBB 25 na última terça-feira (19), musa fitness ainda comentou que pagodeiro tem dificuldade para separar a vida profissional da pessoal

Reprodução/Redes Sociais/@graoficial Gracyanne Barbosa explica por que chamou o cantor Belo, seu ex-marido, de mentiroso



Nesta quarta-feira (19), Gracyanne Barbosa foi uma das convidadas do programa “Mais Você“, onde comentou sobre sua eliminação do BBB 25 no programa exibido nesta terça-feira (18). Durante a entrevista, a influenciadora fitness falou sobre seu longo relacionamento de 16 anos com o cantor Belo, ressaltando a importância que ele teve em sua vida. Ela destacou que ele a ajudou a ter uma nova visão sobre o cuidado e a maneira de demonstrar amor.

A ex-participante do reality show não poupou elogios ao artista, descrevendo-o como um homem romântico e afetuoso. Gracyanne enfatizou como a presença de Belo a influenciou positivamente, permitindo que ela se tornasse mais expressiva em seus sentimentos. Essa transformação pessoal foi um dos pontos altos de sua fala no programa.

Entretanto, a relação entre os dois não é isenta de controvérsias. Em um documentário que retrata a vida de Belo, Gracyanne fez declarações contundentes, chamando-o de mentiroso. Durante o programa apresentado por Ana Maria Braga, a musa fitness explicou o motivo: “Eram mentiras bobas, mentiras para se botar num lugar de ser uma pessoa perfeita, que a gente sabe que não existe. Acho que o Belo tem um pouco de dificuldade em separar o Belo artista, que todo mundo enaltece, para pessoa que tem falhas. Hoje ele quer mostrar que ele é um super-herói, e não é possível… Então o Belo, ele mente”.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Nátaly Tenório