Gravidez de Anitta, novo desastre aéreo e acidente com Gentili: veja as previsões de Lene Sensitiva

Reprodução/Jovem Pan News Lene Sensitiva foi a convidada do programa Pânico desta segunda-feira, 15



Nesta segunda-feira, 15, o programa Pânico recebeu a vidente Lene Sensitiva. Em entrevista, ela afirmou que todo cuidado para Danilo Gentili será pouco em relação ao trânsito. “É bom ele [Danilo Gentili] tomar cuidado no trânsito nos próximos meses, é perigoso para ele o acidente. Pode ser fatal para outra pessoa. Ele vai se machucar bastante, é melhor se cuidar. Tem vez que realmente é o dia daquela pessoa e outra vez é a de quem está ali do lado. Igual essa pessoa que o Danilo vai atropelar, é o dia dessa pessoa, mas não dele. Só que ele vai se machucar”, assegurou. Lene disse também que Sandy irá engravidar nos próximos meses e sua filha será uma menina. Segundo ela, a cantora Anitta, que recentemente engatou um namoro com o produtor Murda Beatz, irá passar por uma gravidez de alto risco nos próximos meses. “Anitta vai ficar grávida, só que ela não segura até o fim. Ela vai perder o bebê. É bom ela cuidar, a criança pode não vingar.” A cartomante destacou que seu trabalho não é resumido apenas em prever o futuro de famosos, mas de qualquer ser humano com quem tenha contato. “Vai ter a explosão de um avião aqui no céu de São Paulo, agora do final do ano entrando em 2023. É do nada, vai ser boom.”

A sensitiva também trouxe previsões para os programas de auditório e apresentadores da televisão brasileira. Segunda ela, o programa de Faustão terá seu espaço diminuído na grade de programação da Band, mas ganhará um novo pico de audiência. “Eu previ a saída do Faustão da Globo, indo direto para o outro canal que ele está. Vejo o Faustão crescendo ali, vejo uma modificada, e o programa vai bombar.” Lene ainda garantiu que a grade do SBT mudará no próximo ano e que Ana Maria Braga passará por novos problemas de saúde. “Neste ano, ele [Silvio Santos] vai estar com problemas de saúde não muito positivos, é bom tomar cuidado. Eu digo e afirmo: esse e o último ano de Silvio Santos fazendo TV. A Ana Maria Braga vai passar por mais um problema de saúde, mas continua na Globo. A Eliana, estou sentido que ela assinou o contrato e continua no SBT. Ela vai para a Globo, mas não agora”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Lene Sensitiva