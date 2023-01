Gretchen dá detalhes quentes do seu relacionamento: ‘Melhores suspiros’

Cantora falou sobre o seu casamento nas redes sociais em uma declaração ao saxofonista Esdras de Souza

Gretchen é casada com o saxofonista Esdras de Souza



A cantora Gretchen se declarou ao seu marido, o saxofonista Esdras de Souza, nesta terça-feira, 31, nas redes sociais e, no post, deu alguns detalhes íntimos do seu relacionamento. A eterna Rainha do Rebolado fez questão de frisar que possui muita química com o músico. “Ter tesão só de olhar para a pessoa que você gosta é algo surreal. Porque se tem uma coisa que arrepia é ter química com alguém. Você olha para pessoa e a admira, a deseja, quer mais e mais. Você nota que o encaixe é certeiro, que existe um olhar que sabe provocar um clima seduzente, e isso é realmente gostoso”, declarou a artista. Em seu 18º casamento, a dona do hit Conga, Conga, Conga acrescentou que a sintonia que ela possui com Esdras é “um evento raro da vida”: “Quando acontece, a gente baba de alegria. Química e conexão com quem se tem afeto deixa tudo mais potente. Você vê que a entrega é diferente, e a melhor coisa a se fazer é se abrir para vivência”. Detalhando como é o momento a dois com seu marido, a ex-participante de “A Fazenda” falou que eles fazem amor com um “toque de pura safadeza”: “[Isso] faz uma noite só ser pouco. Colar um corpo no outro faz gerar os melhores suspiros que se possa imaginar. Ai, ai, ai, ter tesão em uma pessoa dos pés a cabeça, e ver que isso é recíproco, faz a alma ficar vibrando”. Nos comentários do post, o saxofonista declarou: “Ui, papai (risos). Amor… você é surreal, lhe amo”.