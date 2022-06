Gretchen rebate críticas após fotos do seu ‘peito peludo’ viralizar: ‘Pelos sensuais’

Cantora disse que não pretende fazer depilação a laser e afirmou que está feliz porque sabe que está ajudando muitas mulheres a se aceitarem com seus corpos

Reprodução/Instagram/mariagretchen Gretchen postou fotos exibindo os pelos que possui no corpo



A cantora Gretchen rebateu as críticas que recebeu após viralizar nas redes sociais fotos em que os pelos que ela possui nos seios e nos braços podem ser vistos com clareza. Nas fotos em questão, a artista está de biquíni tomando sol. A dona do hit Conga, Conga, Conga foi chamada de “peluda”, “macaca” e de outros termos depreciativos. Sem meias palavras, ela rebateu: “Tenho pelo, sim, no peito, no braço, na barriga. Agora, quem está comendo, não está reclamando, sabia? Quem come todo dia, acha um charme, tem tesão nos meus pelos. E você, com certeza, não deve ter um gato quente como eu tenho”. A artista não parou por aí. Gretchen fez um vídeo ironizando o assunto ao som de Acorda, Pedrinho e postou uma foto do seu busto, na qual deixou os pelos descoloridos que possui na região em bastante evidência: “Pelos sensuais”

A repercussão foi tanta, que ela voltou a falar dos pelos nos stories do Instagram. “Quero agradecer a solidariedade das pessoas comigo. Me pegou de surpresa, nunca vi tanta coisa por causa de pelos”, comentou a cantora. “Existem pessoas que, hoje, se libertaram. Fiquei muito feliz, pude ajudar várias pessoas que estavam se achando feias, que não estavam se amando e se aceitando por causa dos pelos. Quero agradecer as pessoas que falaram mal, pude ajudar tantas mulheres e uma garotinha que sofre bullying na escola. Chamam ela de ‘macaca’, como me chamaram hoje, e de vários nomes. A mãe dela me falou que agora ela tem uma referência.” Muitas pessoas disseram que ela deveria ter feito uma depilação a laser na região, mas a artista deixou claro que não se incomoda com seus pelos e que não pretende fazer. Gretchen contou que fez apenas no rosto porque os pelos dessa região a incomodava na hora de fazer maquiagem. Por fim, ela ainda declarou: “Para quem queria saber se tenho pelos cheirosos, são muito cheirosos, porque além de tudo eu uso um perfume no corpo inteiro escândalo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)