Gretchen se casa pela 18ª vez com festa adaptada à pandemia; veja imagens

Cantora se casou com o saxofonista paraense Esdras de Souza na tarde de quarta-feira (30)

Reprodução/Instagram/carolmarquesfotografia Gretchen e Esdras de Souza ficaram noivos no último Dia dos Namorados



Gretchen realizou o seu 18º casamento na tarde de quarta-feira (30), em Belém, no Pará. O noivo, o saxofonista paraense Esdras de Souza, pediu a mão da cantora no último Dia dos Namorados, e os dois subiram ao altar no mesmo dia em que ele completou 48 anos. Para a cerimônia, Gretchen chegou de barco ao Espaço Náutico Marine Club. O local, que tem capacidade máxima de 200 convidados, recebeu apenas 100 por causa da pandemia de Covid-19. Totens de álcool em gel, funcionários e participantes de máscaras também fizeram parte das adaptações da cerimônia.

Os filhos de Gretchen não conseguiram comparecer à cerimônia. Thammy Miranda, candidato a vereador pela cidade de São Paulo, já tinha adiantado que não iria por estar em campanha eleitoral. Entre as curiosidades do evento, estão os macarrons com detalhes em ouro 24k, disponibilizados nos sabores pistache e leite ninho — os favoritos da cantora. Outro detalhe ficou para o traje da noiva: o vestido, apelidado de Conga, era de marca espanhola, que ela combinou com um AllStar branco estilizado com pérolas.

Veja momentos do casamento de Gretchen: