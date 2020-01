Com foto nua, Grimes anuncia gravidez de 1º filho com Elon Musk

Reprodução/Instagram Grimes anunciou novidade com foto inusitada em redes sociais



A cantora Grimes, de 31 anos, anunciou nesta quarta-feira (8) que está grávida de seu primeiro filho com Elon Musk, de 48, dono da Tesla.

A própria artista informou a novidade em suas redes sociais ao postar uma foto em que aparece com os seios de fora e mostrando a barriga desenhada com um bebê. Por restrições do Instagram, que deletou a primeira imagem postada por ela, Grimes a editou para ocultar os mamilos e postou novamente a foto na rede.

O relacionamento de Grimes e Musk já dura há alguns meses entre altos e baixos. Eles até chegaram a terminar o namoro, mas dias depois reataram a relação.

O bilionário Elon Musk é considerado um dos homens mais visionários atualmente. Além dos carros futuristas da Tesla, ele desenvolve o audacioso projeto de fundar a primeira colônia humana em Marte.