Gustavo Mioto relembra início de namoro como Ana Castela: ‘Me entreguei a emoção’

Reprodução/Instagram/@anacastelacantora Gustavo Mioto e Ana Castela reataram namoro em outubro de 2023



Gustavo Mioto compartilhou suas memórias sobre o início de sua paixão por Ana Castela, ressaltando o que o atraiu nela. Em uma participação no programa ‘Conversa com Bial’, ele revelou que a artista se destacou por sua singularidade. Mioto expressou: “Quando a conheci, havia algo de novo no ar. Como essa pessoa consegue ser tão profunda e me faz refletir de maneira diferente em relação aos outros?” O cantor enfatizou que foi nesse instante que sua paixão começou a florescer. Ele descreveu o momento como um marco em sua vida, afirmando: “Foi ali que eu me deixei levar. Tropecei e me entreguei completamente a essa emoção.” A intensidade de seus sentimentos por Ana Castela ficou evidente em suas palavras. Mioto também comentou sobre a conexão que sentiu desde o primeiro encontro, o que o fez perceber que ela era especial. Ele destacou que essa relação não se assemelha a outras que já teve, o que a torna ainda mais significativa. O artista parece estar encantado com a profundidade da personalidade de Ana.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA