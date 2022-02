Gusttavo Lima abre o jogo após mulher entrar na Justiça dizendo que ele é pai da sua filha

Cantor riu da situação e disse que tinha 15 anos quando a suposta filha, de 17 anos, nasceu: ‘Não tinha dinheiro nem para comprar um lanche, quem dirá um motel’

O cantor Gusttavo Lima decidiu falar durante um show que realizou no último sábado, 19, sobre os boatos de que teria uma filha de 17 anos. Rindo da situação, o sertanejo negou que é pai da adolescente. “Imagina eu agora, com 32 anos de idade, e ontem descobri que sou pai de uma filha de 17 anos. Tem base? Ela está falando que eu sou pai, mas na época eu só tinha 15 anos. Eu não tinha dinheiro nem para comprar um lanche, quem dirá um motel. Eu ainda desisto disso, você está doido. Não tem base, o ser humano está cada dia mais… vamos beber que as coisas estão cada vez mais difíceis”, disse o cantor em um vídeo divulgado no Instagram da página “Choquei”.

Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa de Gusttavo informou que em 2004, ano em que sua suposta filha nasceu, ele levava uma “vida simples juntamente com seus pais e irmãos numa pequena comunidade rural no interior do Estado de Minas Gerais”. “Na época, ele estava saindo da roça para tentar a carreira como cantor em Brasília (DF) e, até mesmo por falta de recursos financeiros, o artista se quer conhecia alguma cidade do interior paulista. Portanto, a história não procede”, declarou a equipe do cantor em nota. A história começou a ser especulada após a farmacêutica Eloá Soares, de 36 anos, dizer que entrou na Justiça para provar que o cantor é pai da sua filha. Em entrevista ao GCN.net.br, ela afirmou que conheceu o sertanejo em uma apresentação que ele fez em uma escola de música em Franca, no interior de São Paulo. Gusttavo possui dois filhos, Gabriel, de 4 anos, e Samuel, de 3 anos, ambos fruto do seu casamento com a influenciadora Andressa Suita.