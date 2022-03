Gusttavo Lima passa mal e vai parar em hospital com intoxicação alimentar

Equipe do cantor informou que ele não precisou ficar internado, já está em casa e passa bem

Reprodução/Instagram/gusttavolima Gusttavo Lima passou mal após um show devido a uma intoxicação alimentar



O cantor Gusttavo Lima precisou ser levado ao hospital após passar mal na noite do último domingo, 27. O artista, que fez um show em Caxias, no Rio Grande do Sul, deu entrada no Hospital do Coração Anis Rassi na madrugada desta segunda-feira, 28, quando chegou a Goiânia, capital de Goiás. A assessoria de imprensa do artista informou à Jovem Pan que o sertanejo “teve uma intoxicação alimentar” e não precisou ficar internado. “Ele já foi liberado, está em casa e passa bem”, informou a equipe do artista em nota. Gusttavo não comentou sobre o assunto nas redes sociais, mas ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, ele disse que sentiu náuseas e que vomitou algumas vezes. O artista acredita que a infecção está relacionada a algo que comeu e “não bateu bem” no estômago. No hospital, o marido da modelo Andressa Suita tomou soro e algumas vitaminas.